巴郡續掟Apple 現金儲備2.53萬億創紀錄

股神巴菲特旗下的旗艦公司巴郡繼續減持蘋果公司（Apple Inc.）。根據巴郡最新公布的業績，其於9月底止持有的Apple股份總值約為699億美元，顯著低於前一季時的842億美元，由此推算巴郡大約減持了25%的Apple持股。與此同時，巴郡的手頭現金（包括短期國債及現金等價物）達到3,252.12億美元（約2.53萬億港元），又創歷史新高。

上季減持股票套2698億 由巴郡密密減持Apple、增加現金的舉動，不難看出現時股神對於美股的未來看法相當審慎。最近一輪由人工智能（AI）引發的科技股狂熱，使得美股在屢創新高的路上一路高歌猛進，但巴郡目前極度保守的策略，似乎印證了巴菲特的經典名言──「別人貪婪時我恐懼」。

作為價值投資大師，巴菲特一直遵從「估值低時買入，估值過高時賣出」的操作。於上一季度，巴郡淨賣出345.92億美元（約2,698.1億港元）的股票；而巴郡的手頭現金亦由2,769.42億美元，按季增長17.42%至如今的3,252.12億美元。股神到底為何減持？答案早就不言而喻。巴郡甚至乎罕有地在上季度停止回購股票，要知道此前當股市估值過高，實在「買唔落手」之際，巴郡通常會透過回購股票去回饋股東，因為巴郡股票的本身亦是可以投資的對象。

業績轉盈 經營溢利跌 從業績表現來看，巴郡上季純利為262.51億美元，按年由虧轉盈，主要是由於期內錄得投資利潤161.61億美元，而去年同期為投資虧損235.28億美元。若撇除投資價值變化的會計帳目影響後，巴郡上季經營溢利為100.9億美元，按年減少6.23%。

巴菲特多次強調，股東應該留意巴郡的「經營溢利」表現，而不是受到市場價格波動影響的「純利」表現，不少美國媒體亦會尊重他的意願，聚焦巴郡的「經營溢利」。不過，一般人確實不太在乎巴郡旗下的鐵路、能源，以及其他諸如紡織品業務賺了多少錢，畢竟股神之名是來自巴菲特的投資目光，而不是他的營商能力。

巴郡上季整體經營溢利下跌的主因，在於保險承銷業務的溢利按年大減69.03%至7.5億美元所致，惟部分被保險投資溢利上升48.34%所抵銷。整體而言，巴郡旗下的實業表現大致穩健，服務及零售業務則見盈利有所減少，「幾乎所有零售業務今年都經歷收入下滑」。