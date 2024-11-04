星展籲揀防守力強板塊 避開出口業

美國總統大選明天舉行，星展香港研究部董事應毓華認為，選舉為市場帶來很多不確定性，但相信其結果對港股影響有限，即使在「最壞」的情況（特朗普重掌白宮、共和黨取得國會過半數議席）、中美貿易戰或進一步升級，有別於2018年，市場對地緣政治風險有一定的「心理準備」。她建議投資者，短期內宜選擇防守力強的板塊，避免沾手業務倚重美國的出口企業。

她提到，相對於美國選舉而言，市場更為關注內地人大常委會會議後所宣布的一系列刺激經濟政策，包括發行特別國債助地方政府化解債務危機等，但相信消息已反映，料即時不會有太大波動。

恒指一年目標24000 事實上，自內地當局9月底「組合拳」救市後，官員的表態變得更為積極，令市場憧憬當局未來將有重大的結構性改革，處理經濟底層、消費端方面的情況。她估計，當局會先理順地方債問題後，再着手解決實體經濟問題，從而有助提升公司估值。

目前港股未來12個月每股盈利增長預測為6.6%，預測市盈率為9.5倍。應毓華指，日本股市和印度股市過去一段時間表現強勁，惟市場擔心日本新首相上任後出現政治角力，亦對印度企業盈利能否維持高增長存疑，投資者渴望分散風險重回中港股市；相對A股滬深300指數，恒指的盈利環境更好，估值更具吸引力，看好恒生指數12個月內上望24,000點關。

偏好科網及高息國企 板塊方面，該行仍偏好基本面較好的行業，例如互聯網、科技硬件、保險等，其推出的產品在市場有一定的熱度支撐盈利。由於市場充滿不確定性，此刻不會放棄持高派息的國企股。

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