恒指陷悶局 慎選股「特」圍

短線料兩萬關爭持 憧憬內地再送救經濟大禮 激烈緊湊的美國總統及國會大選本周便知道結果，市場既關注特朗普會否重新上場，更關注人大常委會本周會後是否因應美國大選結果推出財政猛藥救市，反過來抵銷一旦特朗普復辟的利淡。正值港股經歷了「瘋牛」過後的整固期，綜合專家意見認為，恒生指數將繼續在20,000點水平爭持，宜採取「炒股不炒市」的策略應戰。

本周環球政經大事一浪接一浪，先是全國人大常委會第十二次會議今日起一連5日在北京舉行，美國大選又緊接周二舉行，連同參眾兩院改選最快當地時間周三有初步結果。

專家：港股慢牛波幅大 投資市場極為關注內地財政刺激措施的規模，早前有風聲指一旦特朗普重新上場，內地或發債最多10萬億元人民幣，相當於內地國內生產總值（GDP）的8%，以及推出強而有力的財政計劃，迎戰特朗普蓄勢再次向華進口商品發動加徵60%關稅，因此內地出招力度如何將極度影響港股後市走勢。

此外，香港時間周五凌晨3時聯儲局會公布議息結果，現時外界估計減息幅度僅有0.25厘，遠較9月所減的半厘為低，上月差劣的非農數據仍未損害外界對美國經濟「軟着陸」的信心。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，隨着外資密切注視內地如何推進財政政策，估計恒指在今年餘下時間會在19,500至21,000點區間上落，最盡則見26,000點，又形容「就算港股是牛市，都只是波動極大的慢牛」。

他解釋，現時中港股市仍屬於政策市，所以一旦中央政策推進落實的速度較外界憧憬為慢，股市會預先透支了升幅，加上房地產問題一般需時5至7年時間解決，而現時內地僅處於第3年的尷尬時期，所以縱使內地連環下調貸款市場報價利率（LPR）及鬆綁二套房首付，問題亦非一時三刻能夠止血，再重拾動力。

要留意，外媒資料顯示，科技指數預測每股盈利由2023年初開始按季上調，至今升到有紀錄以來高位，且看外資會否趁業績出爐前後在科網板塊有所炒作。

不妨趁低吸中資金融股 所羅門集團投資及ESG亞太區總監黃耀宗提及，11月往往是外資部署來年倉位的傳統日子，內地公布的財政政策細則能否給予外資信心非常關鍵，又料恒指本周走勢相當波動，有機會跌至19,600點，惟建議散戶不妨在該水平吸納中資金融股。

美國大選方面，他指，若特朗普勝選但參眾兩院分別由兩黨控制，華府都有機會淪為「跛腳鴨」政府。至於賀錦麗勝選則延續拜登施政方針，制裁內地藥企、晶片公司。

中央財政政策會有甚麼大招？ 本周環球財金焦點