券商點股：中資券商股具炒作空間

港股昨日雖然上揚，但未能走出19,700至21,133點的區間範圍，估計依然處於反覆整固的狀態，市場繼續炒股不炒市，觀望氣氛轉濃。值得注意的是，港股即將迎來關鍵的一周，內地舉行重要會議、美國總統選舉以及聯儲局議息，都將會在未來一周舉行，宜多加注視。

事實上，激活資本市場是本輪政策的針對目標之一，各金融監管部門已聯手推出強力措施，包括合資格金融機構可以通過互換便利來提升自身資產流動性，以及給上市公司提供回購和增持的再貸款安排等。

明顯地，資本市場的各方面功能已見恢復正常，新股數量開始增加，公司配股集資的消息也多了，而A股和港股的成交也上升，這些都是券商股可以直接受益的。該股建議於20元以下買入，向上阻力位看26元，止蝕可定在支持位17.5元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）