行業剖析：加密幣相關產業值得押注

踏入美國財報季，加上大選在即，市場波動加劇。美股基金表現升勢持續，主要是受「科技七雄」表現推升，至於美國中小型股基金也跟隨上升，受惠於共和黨總統候選人特朗普效應的中小型股，更被市場大幅炒高。

美國大選進入倒數階段，市場觀望氣氛提升。當地民調機構表示，特朗普在7大關鍵州的民調小幅領先，當選機率上升至逾六成，而賀錦麗當選機率下降至不足四成。事實上，美國大選最好的結果是共和黨與民主黨分掌總統與國會，兩黨分治可避免一黨獨大，若一黨獨大，只會讓市場波動增加。幸好美國有良好的基本面，即使短線因政治因素加劇震盪，但這可以為投資者提供買貨機會。

美兩黨候選人政策支持 全球央行溫和減息，很大機會經濟軟着陸，若然經濟重新加速，通脹隨後又再重來。不過，中長線而言，也不用看得過於悲觀，未來經濟偏向樂觀，但多方消息影響投資環境，也需保持警覺，建議以股票配搭固定收益資產。

部署方面，股市部分可布局具備長線結構性題材支撐的人工智能（AI）科技股，以及醫療產業等。固定收益方面，可選擇受惠美國經濟軟着陸的美國非投資等級債券型基金。

另邊廂，部分投資者傾向選擇受惠於某位候選人政策的概念股，故這段時間造就不少中小型股飆升。由於兩人選情接近，建議可考慮兩人同時支持及受惠的產業，例如加密貨幣相關產業，屆時不論是特朗普，還是賀錦麗勝出，投資者都可以受惠。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊