緹外四房售2.25億 累套90億
受惠於「新資本投資者入境計劃」容許購買半億元物業計入投資總額，近期一手豪宅成交明顯增加。嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，昨日以2.25億元招標售出第2座3樓B室，實用面積4,364方呎，屬四房四套房間隔，連兩個車位成交，呎價約51,558元。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目總成交金額衝破90億元。
投資移民客8500萬購明寓
佳明集團控股(01271)發展的何文田明寓，獲投資移民客斥資8,500萬元購入一伙複式單位。集團營業及市務總監馮倩平指，上述為11至12樓A室，實用面積2,721方呎，屬四房雙套連儲物房間隔，呎價約31,239元。她稱，自政府放寬按揭成數及推出專才投資計劃後，樓盤查詢量大增。
另外，恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，已屬現樓，兩周內沽27伙，包括昨以3,555萬元招標售出三房戶。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，上述為3座10樓B室，成交呎價約32,765元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：