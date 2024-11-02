新盤消息：#LYOS推買樓送車優惠

該集團營業部高級營業經理梁焯鏗稱，售價最低為複式C座30號單位，實用面積788方呎，折實價1,166.5萬元，折實呎價約14,803元。優惠期由11月5日起至12月31日，買家可選擇直接扣減樓價。項目累沽308伙，套現約19億元。

今、明兩日有至少8個樓盤，合共推售約452伙，啟德跑道區成為銷售主戰場。會德豐地產的DOUBLE COAST I，今日首輪發售68伙，當中58伙屬價單單位，折實價442.3萬元起，折實平均呎價約18,505元。