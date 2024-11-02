新盤消息：#LYOS推買樓送車優惠
發展商以「買樓送車」作招徠吸客。長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，昨日公布為指定12伙「層層叠趣」花園複式戶的買家，送贈價值約34.2萬元的純電動車一部。
該集團營業部高級營業經理梁焯鏗稱，售價最低為複式C座30號單位，實用面積788方呎，折實價1,166.5萬元，折實呎價約14,803元。優惠期由11月5日起至12月31日，買家可選擇直接扣減樓價。項目累沽308伙，套現約19億元。
NOVO LAND 3B期共沽504戶
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨晚發售125個價單單位。據市場消息指，有約70組準買家出席，截至昨晚9時半暫沽約41伙。該期數項目由今年6月開售至今累售約504伙。
今、明兩日有至少8個樓盤，合共推售約452伙，啟德跑道區成為銷售主戰場。會德豐地產的DOUBLE COAST I，今日首輪發售68伙，當中58伙屬價單單位，折實價442.3萬元起，折實平均呎價約18,505元。
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