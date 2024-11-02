灣仔重建項目申總樓面翻倍

合和實業的灣仔南固臺及周邊地皮住宅重建計劃，向城市規劃委員會提出擴大地盤範圍及放寬地積比率，擬建單位增至逾300伙，較之前已批方案多約22.4%；最新建議發展總樓面面積逾31萬方呎，規模較之前大約一倍。

最新提交的發展方案，加入毗鄰秀華坊18號，連同山坡臺1、1A、2和3號、船街55號（南固臺）、捷船街1至5號、船街53號，以及內地段第9048號和毗連政府地，地盤面積共約33,807方呎，較之前增約11%；建議改劃為其他指定用途註明「住宅發展並保育歷史建築物」及其他指定用途註明「高架行人走廊」用地，作附設商業配套用途的綜合住宅發展和保育南固臺。

擬提供312伙住宅 是次建議將可建地積比率由約5倍，提高至約9.197倍，以興建一幢28層高住宅大廈，提供312伙，較2023年6月獲批方案多57伙。新方案可建總樓面逾31.09萬方呎，當中約11,460方呎為非住用樓面，總樓面較之前增逾15.86萬方呎。同時將休憩空間增至34,229方呎。