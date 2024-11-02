曉麗苑銀主貨呎售$5596

銀主出貨取態積極，觀塘居屋曉麗苑一個三房銀主單位，日前於拍賣場以未補價第二市場價338萬元售出，呎價僅約5,596元，大幅低市價約15%。

上述單位經由普縉推拍，為項目C座中層2室，實用面積約604方呎，三房間隔，拍賣開價280萬元，吸引4組客競投，最終出價共11口，搶高58萬元拍出，較開價高約20.7%。

是次售價明顯低於同類單位市值約400萬元，據香港房屋委員會資料，對上一宗同面積單位成交於今年6月錄得，售價為448.8萬元。

富榮花園劈55萬易手 旺角居屋富榮花園錄減價成交，世紀21家天下黎振傑稱，屋苑10座中層A室，實用面積約592方呎，減價約55萬元，以605萬元未補價易手，呎價約10,220元。

樓價回軟，第二市場公屋及居屋成交隨之上升，房委會資料亦顯示，10月同類市場暫錄100宗成交，較9月同期公布的88宗增加約13.6%，上月數據將於本月中會再作更新。至於9月全月同類成交經調整後錄262宗，按月微減約3%。