二手樓價又跌過

杏花邨6年蝕31% 尚築賣200萬雙破底 樓價早前雖稍見回穩，惟反彈乏力，升勢只維持短時間後再跌過。代理一份反映二手樓價走勢的指數，連升3周後回落，按周跌幅約0.04%，繼續處於逾8年低位。樓價回落，蝕讓交投不絕，柴灣杏花邨連露台兩房戶做價跌穿600萬元，原業主持貨6年多勁蝕超過三成。

上述中原城市領先指數最新報136.87點，連續3周升勢告終，樓價近期雖於低位反覆回穩，但回升動力不算明顯，該行預期指數短期於135到137點窄幅徘徊，現時樓價處於2016年9月中水平。相比今年3月樓市撤辣前低位，樓價已下跌約4.3%，今年暫錄約7.02%跌幅，而相比2021年8月191.34點歷史高位，累跌約28.47%。

此外，大型屋苑、中小型單位兩項主要樓價指數，同樣連升3周後回軟，分別按周下跌約0.34%及約0.23%。以地區統計，港島區及新界西指數較對上一周下挫約2.32%及約1.43%。

事實上，樓價欠缺上升條件，市場低價蝕賣個案湧現。美聯李聖智表示，上述杏花邨49座低層4室，實用面積約547方呎，放盤逾一年半累劈超過一成，以583.8萬元易手，呎價約10,673元。資料顯示，是次做價為連露台兩房戶在約半年間，首次跌穿600萬元，原業主則於2018年6月以約850萬元入市，現帳面勁蝕約266.2萬元或約31.3%。

薈朗開放式貶三成 跌市下需求大減的迷你單位，大幅損手屬等閒。消息指，元朗尚築高層29室，實用面積約244方呎，僅以約200萬元售出，呎價約8,197元，做價及呎價均創項目新低。單位2015年一手購入價約306.5萬元，至今跌價約106.5萬元，貶幅約34.7%。

中原胡耀祖指出，馬鞍山薈朗2座中層B03室，實用面積約238方呎，開放式間隔，以285萬元易手，呎價約11,975元。單位3年前購入價約408萬元，現貶值約123萬元，跌幅約30.1%。

嘉湖兩年虧損80萬 此外，新界指標上車盤要虧損。中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居2座中層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，以420萬元售出，呎價約7,678元，原業主持貨短短約兩年帳面損失約80萬元。

中原城市領先指數走勢