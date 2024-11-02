簡訊一覽
●中國人壽(02628)於10月29日遭富達在場內減持806.8萬股，每股均價16.9169元，持股量由6.07%降至5.96%。資料顯示，富達於10月先後4次買賣國壽股份，且沽多買少，10月持股由5.3億股或7.13%，降至最新披露的4.43億股或5.96%。
●中石化煉化(02386)公布，內資股2.1998億股（相當於公司5%股份），被控股股東中石化集團劃轉給中石油集團。完成後，中石化集團於公司的持股量降至61.09%，而中石油集團的持股量則由零升至5%。
●中石化油服(01033)披露，近日中標川氣東送二線天然氣管道工程鄂豫皖浙閩段幹線施工總承包項目，中標金額為45.86億元人民幣，約佔公司中國會計準則下2023年營業收入的5.73%。
●深圳控股(00604)10月前兩周勁銷超過1,100套單位，認購金額超過45億元（人民幣‧下同）；今年第三季及首3季合約銷售額分別為17.53億元及79.31億元。
●德永佳(00321)料截至9月底止半年綜合溢利按年增約1.2倍，主要是被徵收土地及建築物而確認收益入帳，零售及分銷業務透過整合倉庫等及減少低效店舖的有效成本節省，以及電子商貿業務收入增加。
●健倍苗苗(02161)發盈喜，預期截至今年9月底止半年綜合溢利按年增不少於50%，主要受惠於集團核心品牌的強勁銷售，尤其是品牌藥分部的何濟公和品牌中藥分部的保濟丸，另濃縮中藥顆粒業務持續增長也提供進一步支持。
●恒生指數公司宣布與沙特證券交易所集團（Saudi Tadawul Group）旗下的沙特交易所簽署合作意向協議書加強雙方合作。
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