PayMe港商戶網絡突破10萬間

滙豐旗下電子支付平台PayMe宣布，其香港商戶網絡已擴展至超過10萬間店舖，標誌着PayMe由「個人對個人」（P2P）電子錢包，成為服務本地商戶支付平台的里程碑。PayMe稱，其商戶網絡覆蓋的店舖在短短12個月內增長接近一倍，除了本地零售和餐飲商戶外，現在更涵蓋航空公司、屋苑會所、共享公寓、藥妝店和百貨公司等。

滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示，要令PayMe成為港人的電子錢包，必須建立一個龐大而多元化的商戶網絡，以滿足客戶的日常購物所需。很高興與合作商戶和支付服務夥伴慶祝這個里程碑，繼續攜手推動這個土生土長的支付生態圈發展。PayMe將推出快閃活動以感謝用戶和商戶一直以來的支持。即日起至11月10日，合資格用戶可於「優惠券」專區獲得一張10元驚喜萬用券；優惠券會於用戶在PayMe商戶消費滿500元時作自動扣減。

Mastercard上季淨收入增14% 此外，全球第二大發卡組織的美國Mastercard公布今年第三季度淨收入按年增長14%，調整後淨利潤增13%，跨境交易量增長17%，全球總交易額（GDV）增長10%。季績理想，主要由消費支出和跨境交易量顯著增長推動。公司指引第四季度匯率中性基礎上的淨收入增長為低雙位數，並預計營運費用增長將處於低雙位數範圍的高端，主要由於廣告和營銷費用增加。

同時，該企宣布擬收購Recorded Future和Minna Technologies，以加強網絡安全和訂閱管理關鍵收購，並將於下周三（13日）投資者會議討論未來策略。