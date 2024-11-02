傳原料進口內地遇阻 稀土板塊飆

據了解，緬甸克欽獨立軍宣布已控制當地稀土礦區，導致礦料無法入口內地。內媒以投資者身份聯絡A股公司中國稀土及北方稀土，問緬甸局勢對稀土價格的影響，前者不敢判斷，後者則說「原料端或許會緊平衡」。A股中國稀土的管理層日前表示，踏入第四季，一些稀土產品價格有所回暖，隨着《稀土管理條例》正式實施及「供需格局的改變」，主要稀土產品價格「有望回歸至相對合理水平」。

金價回穩 瑞銀看好後市 金力以「釹鐵硼磁體材料」服務新能源車、變頻冷氣和風力發電機，上周公布季績後翌日也被炒高，如今一口氣收復今年所有失地。內地民生証券股份有限公司稱，該企在稀土價格近期企穩反彈之際，新增產能持續提升，並一直研發人形機械人用磁體及磁組件。

另邊廂，現貨金周五回穩，每安士高見2,757.7美元，升0.49%。瑞銀中國基礎材料行業研究主管丁月麗日前稱，該行預期金價明年有望升抵3,000美元，理由少不免有美國財政問題和地緣政治風險等老生常談，並指機構現在也較有意願配置黃金。她又估計，銅價明年約每噸1.05萬美元，後年約1.1萬美元。