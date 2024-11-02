產經

傳原料進口內地遇阻 稀土板塊飆

內地券商指，緬甸的稀土礦開採已停滯，邊境關閉，導致礦料無法入口內地。 內地券商指，緬甸的稀土礦開採已停滯，邊境關閉，導致礦料無法入口內地。
內地券商指，緬甸的稀土礦開採已停滯，邊境關閉，導致礦料無法入口內地。
緬甸經濟雖然落後，但原來是全球第三大稀土原礦產地，中國號稱稀土大國，也要從這個西南鄰國進口原料進行加工。然而，內地券商指出，緬甸的稀土礦開採「已停滯」，邊境關閉，消息刺激稀土板塊飆升，中國稀土(00769)升19.04%，早前公布季度業績的金力永磁(06680)更飆44.03%。
據了解，緬甸克欽獨立軍宣布已控制當地稀土礦區，導致礦料無法入口內地。內媒以投資者身份聯絡A股公司中國稀土及北方稀土，問緬甸局勢對稀土價格的影響，前者不敢判斷，後者則說「原料端或許會緊平衡」。A股中國稀土的管理層日前表示，踏入第四季，一些稀土產品價格有所回暖，隨着《稀土管理條例》正式實施及「供需格局的改變」，主要稀土產品價格「有望回歸至相對合理水平」。
金價回穩 瑞銀看好後市
金力以「釹鐵硼磁體材料」服務新能源車、變頻冷氣和風力發電機，上周公布季績後翌日也被炒高，如今一口氣收復今年所有失地。內地民生証券股份有限公司稱，該企在稀土價格近期企穩反彈之際，新增產能持續提升，並一直研發人形機械人用磁體及磁組件。
另邊廂，現貨金周五回穩，每安士高見2,757.7美元，升0.49%。瑞銀中國基礎材料行業研究主管丁月麗日前稱，該行預期金價明年有望升抵3,000美元，理由少不免有美國財政問題和地緣政治風險等老生常談，並指機構現在也較有意願配置黃金。她又估計，銅價明年約每噸1.05萬美元，後年約1.1萬美元。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc