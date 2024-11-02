中東局勢持續緊張 油價曾漲近3%

中東局勢變化續主導油價走勢，傳伊朗或對以色列進行軍事報復，導致布蘭特期油曾升2.92%，至每桶74.94美元；紐約期油亦一度升約3%。世界銀行此前的報告亦指出，明年布蘭特期油的平均價格可能會落在73美元，較今年平均價約80美元低8.75%，而到2026年更將進一步跌至72美元。

美大選前料下行風險有限 不過，世界銀行的預測是在全球軍事衝突沒有進一步升級的情景，而市場的即時反應更多是受到衝突消息影響，所以預測難免會在短期內有偏差。盛寶銀行大宗商品主管Ole Hansen表示，在美國大選之前，油價的下行風險有限，因為市場可能會再次計入地緣政治風險溢價，加上石油輸出國組織（OPEC+）可能會再推遲擴產，或者加強控制超出生產配額的產油國。

Hansen分析了美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，發現對沖基金正在逢高賣出石油，這是基於全球石油產能供應過剩、需求不振的擔憂。不過，由於市場已消化這些負面因素的預期，使得這些基本因素出現逆轉而反過來推升油價的可能加大。

埃克森雪佛龍上季純利跌 各大美國石油巨企亦陸續公布業績，埃克森美孚上季純利按年減少5.07%至86.1億美元，就上游業務而言（不計精煉、化工業務），該公司上季產能為每日458.2萬桶油當量，按年增長24.24%。數據反映出其產能增長，很大程度上彌補了能源價格回吐，其股價於周五早段曾升2.65%。

至於雪佛龍上季經調整純利按年跌20.8%，至45.31億美元，而其產量亦按年增長6.92%，整體業務趨勢與同業一致。行政總裁Mike Wirth表示，會繼續改善公司的資產組合，預計於本季度完成加拿大、剛果、阿拉斯加的項目出售，作為2028年前剝離資產計劃的一部分。而削減成本的工作也在進行，目標是到2026年底實現20億至30億美元的結構式成本削減。

另外，康菲石油日前公布截至9月底止一季業績，期內收入按年下跌8.48%至136.04億美元；純利亦按年減少26.41%至20.59億美元。不過，該公司略為上調全年油產量至194萬到195萬桶當量，並且計劃在本季完成收購馬拉松石油的計劃。