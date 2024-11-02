比亞迪上月銷量稱冠
吉汽賣22萬輛多28% 小鵬創新高
以電動化與智能化為核心的全球汽車戰進行得如火如荼，從多家內地車企公布的10月份數據顯示，汽車銷量保持穩定增長。畢竟中國出口歐美的電動車佔總銷量比例仍相對有限，故相信歐美加徵關稅的影響對現有銷量影響不致太大。惟長遠而言，內地車企在「走出去」，得集中拓展非歐美的友好市場，而歐美車企在華發展之路將會變得愈來愈崎嶇複雜，大增競爭對手貨品關稅的做法非但無助歐美車企進步，更會打擊本地投資及海外市場發展，最終令歐美車企成為貿易戰的犧牲品！
比亞迪股份(01211)公布，10月新能源汽車銷量50.26萬輛，按年增66.53%，按月升19.84%；首10月累計銷量325.05萬輛，按年升36.49%。10月海外銷售新能源乘用車合計31,192輛，按月跌5.51%；其中出口28,012輛，按月跌8.19%。
同月吉利汽車(00175)汽車總銷量22.66萬輛，按年增28%，其中極氪銷量2.5萬輛，按年增92%；首10個月累計總銷量171.63萬輛，按年增32%，其中極氪累計銷量16.79萬輛，按年大升82%。
問界M9豪華車最熱賣
華為旗下的鴻蒙智行宣布，10月全系交付新車41,643輛，其中問界M9交付16,004輛，發布10個月累計預訂逾16萬輛，連續6個月蟬聯50萬元（人民幣•下同）以上豪華車型銷量第一；問界M7系列交付15,836輛，當月預訂超過兩萬輛。今年問界M7交付已超過17萬輛；智界R7交付4,730輛，上市33天預訂逾3萬輛。
至於與華為合作生產新能源車「問界」的上海上市公司賽力斯則公布，10月新能源汽車銷量3.6萬輛，按年增104.61%。
滬推新一輪舊換新補貼
上海「打鐵趁熱」地宣布新一輪「以舊換新」，11至12月內購買售價5萬元或以上的純電小客車自用，可獲一次性1.5萬元的補貼，條件是舊車要在外省登記。
另一方面，傳統海外車企繼續捱打。近日公布第三季業績時披露電動車業務今年以來累計虧損50億美元的福特汽車發表聲明，指將於11月18日開始暫停生產全電動版F-150 Lightning小型卡車，至明年1月6日才復工，以便有效管理庫存及減少相關業務的損失。
中國商務部表示，歐盟將派員赴華進行電動車反補貼案價格承諾磋商。
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