吉汽賣22萬輛多28% 小鵬創新高

以電動化與智能化為核心的全球汽車戰進行得如火如荼，從多家內地車企公布的10月份數據顯示，汽車銷量保持穩定增長。畢竟中國出口歐美的電動車佔總銷量比例仍相對有限，故相信歐美加徵關稅的影響對現有銷量影響不致太大。惟長遠而言，內地車企在「走出去」，得集中拓展非歐美的友好市場，而歐美車企在華發展之路將會變得愈來愈崎嶇複雜，大增競爭對手貨品關稅的做法非但無助歐美車企進步，更會打擊本地投資及海外市場發展，最終令歐美車企成為貿易戰的犧牲品！