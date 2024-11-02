日股插千點 Yen反覆

隔夜美國半導體股大跌，加上早前日本央行暗示未來數月仍有可能加息，拖累日本股市周五大跌，日經平均指數收跌1,027點或2.63%，報38,053點，惟本周埋單計仍錄得139點的升幅。至於匯率方面，每百日圓兌港元昨日曾微升至5.121，惟其後回落；兌每美元則在152至153區間上落。

半導體股跌 Lasertec瀉16% 日股的跌幅主要受到半導體股拖累，其中生產光刻機檢測設備的Lasertec大跌16.44%；車用晶片供應商瑞薩電子跌5.62%；京東電子亦跌3.91%。隨着最近公布業績的美國大型半導體股表現好壞參半，市場正不斷為晶片股重新定價，而日股因為相關行業佔比較重，市場亦因此而變得更加波動。隔晚公布業績的三菱電機則逆市大漲14.18%；松下（Panasonic）亦升逾8.52%；富士電機亦升4.64%。

日退休基金上季勁蝕4700億 另外，日本政府的退休基金——年金積立金（GPIF）公布，上季共錄得9.13萬億日圓（約4,700億港元）的季度虧損，蝕幅為2020年以來最大，主要原因在於此前日圓升值抵銷了海外證券投資回報，加上日本股市下跌。不過，考慮到日圓如今已有所回落，GPIF本季表現可能會改善。

展望未來，富國銀行預計，日本央行明年1月和4月將會分別加息0.25厘，屆時政策利率將會升至0.75厘。該行分析指出，日本央行未有過度強調政局變化對貨幣政策路徑的潛在影響，意味着其政策首要目標依然是通脹，因此進一步加息似乎仍是大勢所趨。