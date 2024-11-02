英樓價按月升幅收窄 遜預期

英國房屋抵押貸款協會（Nationwide）公布，英國10月樓價指數按月升0.1%，市場預期升0.3%，前值修訂至升0.6%；以年率計升2.4%，市場預期為升2.8%，前值為升3.2%；平均樓價26.57萬英鎊（約267萬港元），按月跌0.13%。

澳洲新屋貸款回落 報告指出，近幾個月樓市活動仍然相對有韌性，抵押貸款審批宗數接近疫情前水平，勞動市場穩健、低失業率和強勁的收入增長，以及利率有下降趨勢，即使考慮到通脹問題，均有助樓市及樓價穩步上升。由於臨時印花稅將於明年3月底到期，部分物業成交或會提前於限期前完成，令明年首季的交易量激增，明年次季表現則相對疲軟。

同屬英聯邦國家的澳洲公布，9月新住屋貸款總值按月回落0.3%至302.1億澳元，結束對上連升7個月勢頭；按年則升18.9%。此外，澳洲統計局公布，第三季生產者價格指數（PPI）按季升0.9%，前值為升1%；按年升3.9%，前值為升4.8%。

加拿大8月國內生產總值（GDP）持平，符合預期；7月GDP增長率由0.2%下修至0.1%。至於9月的初步推算，GDP可能反彈0.3%，主要受惠於金融和保險業、建築業及零售業增長。分析指，加拿大經濟正在衰退，最新數據意味第三季GDP增長僅1%，遠低於第一季的2.2%和第二季的2.1%，顯示當地央行最近下調第三季GDP增長預測至1.5%，或仍過於樂觀。