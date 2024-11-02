亞馬遜上季純利漲55%

跟蘋果公司（Apple Inc.）等並列「美股7雄」的電商「一哥」亞馬遜，今年第三季核心業務表現強勁，收入及經營溢利高於預期，股價周五早段升7.56%。公司表明，將繼續加大資本開支，以滿足對人工智能（AI）服務預期的需求。

截至9月底季度，亞馬遜收入按年增長11.03%至1,588.77億美元，經營溢利升55.62%至174.11億美元，雙雙超出市場預期；純利153.28億美元，按年上升55.15%。

資本開支大增81% 市場矚目的雲端服務（AWS）方面，上季收入274.52億美元，按年增長19.05%，延續增長復甦勢頭，儘管增速落後於主要競爭對手，如微軟Azure等雲端收入上季收入增長33%；廣告收入增長則為18.83%，錄143.31億美元，符合預期。

亞馬遜第三季的資本開支（購買物業和設備的現金淨流出）按年激增81.26%至226.2億美元（約1,764.36億港元），幾乎是Meta和微軟之和，因公司大力投資數據中心和英偉達（Nvidia）GPU等設備，為AI產品提供支援。公司已在其雲端和電子商務業務推出多種AI產品，預計將推出由生成式AI驅動的新版Alexa語音助理。

加碼投入生成式AI 電商業務收入按年增長7.23%至614.11億美元，優於預期。行政總裁賈西表示，電商逐漸成為購物常態，亞馬遜擁有價格低廉、與供應商合作和高服務效率等優勢。他又指，今年資本支出將高達750億美元，明年花費或更多，以投入生成式AI，「這確實是一個非常大的機會，也許是一生一次的機會，股東會滿意我們正在積極追求的長期目標」。財務總監奧爾薩夫斯基補充，今年資本開支大部分用於技術基礎設施，以應對不斷增長的需求。

公司預計第四季收入介乎1,815億至1,885億美元，按年增約7至11%；經營溢利料160億至200億美元，按年增約21至51%。