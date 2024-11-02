英特爾指引勝預期 股價彈

半導體老店英特爾（Intel）第三季業績差到令股價單日瀉近30%，惟預測本季收入為133億至143億美元，以中間值138億美元計，按年跌10.42%，經調整每股盈利指引12美仙，皆勝市場預期，股價周五早段曾升7.43%。

節流有進展 毋須集資 行政總裁蓋爾辛格強調，2025年節流100億美元有顯著進展，沒急切需要對外集資，也會推進在俄亥俄州和亞利桑那州建廠。

他曾宣稱台積電直接面對台海戰爭風險，不及英特爾可靠，江湖傳聞台積電憤而取消了給英特爾的3納米製程折扣。自知失言的他昨日說「台積電很棒，開創了晶圓代工模式，待客極好，我們一直講的AI PC（人工智能電腦）晶片Lunar Lake，沒有台積電做不了。」

英特爾上季晶圓代工收入按年倒退8.03%，經營虧損按年擴大3.15倍至58.44億美元。然而，他仍堅稱「我們要成為西方大型的晶片代工廠，供應一些尖端的產品，對西方世界有劃時代的重要性」。

季度枱機晶片收入減24% 公司稱，跟亞馬遜敲定一份數以十億美元計的擴大合作協議，涉及3納米製程的Xeon 6和1.8納米製程的新AI晶片。代號「18A」的後1.8納米製程進展良好，準備明年推出、採用該工藝的自家電腦晶片Panther Lake及數據中心晶片Clearwater Forest亦然。

不過，上季枱機晶片收入按年跌24.8%，就算手提電腦晶片收入升8.54%，整體電腦晶片收入遜預期；數據中心及AI晶片收入僅33.49億美元，按年升8.87%，增速相比英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）輸足九條街。本季經調整毛利率指引39.5%，按年跌9.3個百分點。

高盛分析師播俊也（Toshiya Hari）稱，英特爾要追上英偉達、AMD和台積電尚要一段時間，尤其是AI晶片，「做得到的話。」