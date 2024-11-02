英特爾指引勝預期 股價彈
半導體老店英特爾（Intel）第三季業績差到令股價單日瀉近30%，惟預測本季收入為133億至143億美元，以中間值138億美元計，按年跌10.42%，經調整每股盈利指引12美仙，皆勝市場預期，股價周五早段曾升7.43%。
節流有進展 毋須集資
行政總裁蓋爾辛格強調，2025年節流100億美元有顯著進展，沒急切需要對外集資，也會推進在俄亥俄州和亞利桑那州建廠。
他曾宣稱台積電直接面對台海戰爭風險，不及英特爾可靠，江湖傳聞台積電憤而取消了給英特爾的3納米製程折扣。自知失言的他昨日說「台積電很棒，開創了晶圓代工模式，待客極好，我們一直講的AI PC（人工智能電腦）晶片Lunar Lake，沒有台積電做不了。」
英特爾上季晶圓代工收入按年倒退8.03%，經營虧損按年擴大3.15倍至58.44億美元。然而，他仍堅稱「我們要成為西方大型的晶片代工廠，供應一些尖端的產品，對西方世界有劃時代的重要性」。
季度枱機晶片收入減24%
公司稱，跟亞馬遜敲定一份數以十億美元計的擴大合作協議，涉及3納米製程的Xeon 6和1.8納米製程的新AI晶片。代號「18A」的後1.8納米製程進展良好，準備明年推出、採用該工藝的自家電腦晶片Panther Lake及數據中心晶片Clearwater Forest亦然。
不過，上季枱機晶片收入按年跌24.8%，就算手提電腦晶片收入升8.54%，整體電腦晶片收入遜預期；數據中心及AI晶片收入僅33.49億美元，按年升8.87%，增速相比英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）輸足九條街。本季經調整毛利率指引39.5%，按年跌9.3個百分點。
高盛分析師播俊也（Toshiya Hari）稱，英特爾要追上英偉達、AMD和台積電尚要一段時間，尤其是AI晶片，「做得到的話。」
聯想集團(00992)董事長楊元慶亦稱，AI是未來增長最確定、最核心的力量。英特爾能否在AI翻身有待觀察，挑戰台積電地位野心更大的三星電子則被南韓主要媒體指打算在今年底前把4、5、7納米製程的產能關掉一半，原因是需求欠佳，不排除把資源集中在3納米及更先進製程。
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