美非農增職近4年最差 道指仍高開384

美國10月官方就業數據出乎意料地差，非農就業職位僅增加1.2萬個，遠遜於市場預期的10萬個，更是2020年12月以來最差表現。不過，今次的數據異動可能出於「天氣不似預期」，美國勞工部在報告中提到，由於上月颶風米爾頓登陸佛羅里達州，並繼而波及其他幾個州份，導致10月機構調查數據收集期受到影響。

下周減息機會99% 勞工部又提到，機構調查的方法本身沒有打算撇除極端天氣影響，因此無法量化颶風事件對數據的干擾。另值得留意的是，追蹤失業率的家庭調查報告似乎未有受到影響，因此10月失業率保持在4.1%，與市場預期一致。市場似乎亦信服勞工部的解釋，對於減息預期僅略為上升。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注下周減息的機率為99.2%，較一日前高4.4個百分點；而不減息的機率降至僅0.8%。

製造業PMI連縮7個月 另外，美國10月ISM製造業採購經理指數（PMI）報46.5，差過預期，已是連續7個月處於萎縮區間，更創下15個月新低；其中就業指數報44.4，亦反映出行業的招聘繼續放緩。美股3大指數周五早段揚升，道指曾升384點，報42,148點；標指升51點，報5,756點；納指升199點，報18,294點。

美股的超昂貴估值依然是一大潛在風險，有「華爾街災難預言家」之稱的GMO資產管理聯席創始人格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）警告，一旦人工智能（AI）熱潮泡沫破裂，損失將會非常巨大。他重申，今輪的AI浪潮與過去歷史上其他科技狂熱泡沫的軌迹相近。

「新想法愈偉大，新發明愈偉大，市場就愈被高估，就愈能引起人們的興奮，這不是偶然的。」他亦列舉了鐵路出現、電氣化時代的歷史，強調如今市場正在重演當初的情況。不過，Grantham未有就股市可能出現的跌幅作出預測。事實上，近期市場已愈來愈質疑AI的前景，尤其擔心過於龐大的技術及基礎設施投資難以帶來合理回報。