Apple少賺35% 大中華銷售跌

預告聖誕收入增幅細 概念股受壓舜宇挫3% 全球企業市值「一哥」的蘋果公司（Apple Inc.）內地銷情繼續遇冷鋒，於截至9月28日止的第四財季，大中華區收入只有150.33億美元，低於外界估計的158億美元，按年跌0.33%，淪為唯一收入錄得下跌的地區。由於上述分部表現是投資界最吹毛求疵的一環，加上該企預告今個聖誕季度收入增幅僅得中低單位數，未見新型旗艦手機iPhone 16系列的加持威力，消息連累Apple股價周五早段跌2.49%，報220.28美元。

印度生意破頂 推高亞太表現 整體而言，Apple上季純利按年倒退35.8%至147.36億美元，主因期內須支付一筆總額102億元的稅務開支，涉及早年處理愛爾蘭稅務問題所致；收入增速則加快至6.06%，創949.3億美元的同期新高。

按地區劃分，美洲繼續是公司重要收入來源，金額有416.64億美元，按年上升3.86%。另Apple近年力攻的印度市場，行政總裁庫克提到當地收入創下紀錄新高，惟未見獨立披露相關具體數字，而細看其他亞太區上季收入升幅為16.61%，至73.83億美元，多少反映印度收入推高了部分亞太區市場表現。

庫克：iPhone 16銷情較15強 至於第三季該企來自iPhone的銷售收入按年上升5.51%，錄462.22億美元，高過預期的450.4億美元，約佔公司一半總銷售額。庫克強調，iPhone 16在開賣頭幾日的銷售速度較iPhone 15更強，用戶下載配備Apple Intelligence功能的iOS 18.1速度，是iOS 17.1的兩倍。由於上季Apple的會計截算日為9月28日，意味於9月20日開賣的iPhone 16系列收入仍未全面見真章，反觀今季iPhone銷情表現足以影響公司前景。

財務總監梅斯特里（Luca Maestri）其後在接受外媒訪問時亦補充，指他們未來幾季推出的不同語言Apple Intelligence功能，將意味公司於不同時間出現不同的銷售周期。

市場對iPhone 16銷情屏息以待之際，Apple上季其他產品的收入對比iPhone則相較遜色。其中，可穿戴設備、家居和配件產品的收入倒退3%至90.42億美元；iPad收入亦未達市場預期的70.7億美元，只有69.5億美元；另包括雲服務在內的服務收入為249.72億美元，同樣略低於預期的253億美元。

另有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤最新提及，雖然iPhone 16系列全部配備了博通（Broadcom）的Wi-Fi 7晶片，惟明年下半年所推出的新產品中，開始採用自家WiFi晶片，以便降低成本，提升生態整合優勢。

Apple上季業績摘要