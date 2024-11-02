投行紛降港經濟全年預測

本港私人消費開支連續兩季按年下降，拖累第三季經濟增長急速放緩至1.8%，增速為2023年第二季來最慢，引來不少大行隨即下調全年經濟增長預測，包括高盛、野村及大華銀行，今年增長預測普遍降到2.5至2.7%之間，且警告明年面臨的挑戰依然持續，如地緣政治緊張局勢打擊出口等。

野村大華削至2.5% 野村證券首席中國經濟學家陸挺發表報告，指本港上半年曾顯著推動經濟增長的淨出口，於第三季轉弱，且考慮到私人消費開支欠佳，甚至有機會繼續錄得負增長，故該行將本港今年經濟增長預測由3.3%調低至2.5%，並相信第四季經濟增長或擴至2.2%，惟外需仍然疲弱。

高盛亦認為，在美國總統大選結果不明朗下，未來本港出口增長或續疲弱。雖說美國聯儲局減息將令金融環境變得寬鬆，有望刺激未來數季消費及投資意欲，但由於第三季經濟遜預期，故削本港今年經濟增長預測，由3.2%降至2.7%，明年預測則由2.5%上調至2.6%。

因應疲弱的零售數據，可能繼續成為本港經濟的重大負累，大華銀行也出手把今年經濟增速預測從此前的3.1%改為2.5%，並假設第四季按季恢復溫和升勢。至於明年經濟的增長預測，目前維持在2%，惟強調需密切關注全球貿易和內地經濟的發展時前景，而基於地緣政治緊張局勢和貿易衝突，本港出口或現下行風險。

不過，星展銀行（香港）首席中國學家紀沫表示，由於低基數效應逐漸消退，香港經濟增長才減慢至上季的1.8%。受惠於中國的強力刺激措施與美聯儲的降息政策，第四季經濟增長料將維持在2%，並將今年預測從2%上調至2.4%。

國際貨幣基金組織（IMF）則預計，香港今明兩年經濟增長將分別為3.2%及3%，較其4月預估均上調0.3個百分點；去年增長率為3.3%。