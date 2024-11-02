恒指連挫4周 成交驟減

港股對內地上月經濟數據的改善迹象反應冷靜，恒生指數周五受制於20,500點「升少截」，結果連跌4周；主板成交昨再縮至1,414.8億元，本周的日均約1,506億元，按周跌13%。

恒指高開110點後，漲幅曾擴至349點，高見20,667點，最後兩小時基本上於20,500點附近拉鋸，最終收報20,506點，升189點或0.93%，全周埋單跌83點或0.41%。國企指數升78點或1.08%，收報7,342點，全周跌0.57%；科技指數倒跌15點或0.33%收場，報4,483點，全周再跌1.19%，跟恒指和國指一樣連跌4周。