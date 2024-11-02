恒指連挫4周 成交驟減
港股對內地上月經濟數據的改善迹象反應冷靜，恒生指數周五受制於20,500點「升少截」，結果連跌4周；主板成交昨再縮至1,414.8億元，本周的日均約1,506億元，按周跌13%。
恒指高開110點後，漲幅曾擴至349點，高見20,667點，最後兩小時基本上於20,500點附近拉鋸，最終收報20,506點，升189點或0.93%，全周埋單跌83點或0.41%。國企指數升78點或1.08%，收報7,342點，全周跌0.57%；科技指數倒跌15點或0.33%收場，報4,483點，全周再跌1.19%，跟恒指和國指一樣連跌4周。
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另外，證監會昨公布，14家中資券商合資格參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃，成為首批可向大灣區投資者提供跨境投資服務的券商。該會上月向12家機構發放「9號牌」（資產管理），按月少9家，刪除的卻突增至19家；儘管全月淨減7家，但今年首10個月累計，仍淨增57家。
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