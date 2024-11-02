產經

恒指連挫4周 成交驟減

恒指昨日收市升少截。（中新社圖片） 恒指昨日收市升少截。（中新社圖片）
恒指昨日收市升少截。（中新社圖片）
港股對內地上月經濟數據的改善迹象反應冷靜，恒生指數周五受制於20,500點「升少截」，結果連跌4周；主板成交昨再縮至1,414.8億元，本周的日均約1,506億元，按周跌13%。
恒指高開110點後，漲幅曾擴至349點，高見20,667點，最後兩小時基本上於20,500點附近拉鋸，最終收報20,506點，升189點或0.93%，全周埋單跌83點或0.41%。國企指數升78點或1.08%，收報7,342點，全周跌0.57%；科技指數倒跌15點或0.33%收場，報4,483點，全周再跌1.19%，跟恒指和國指一樣連跌4周。
港股通在11月開局日即錄淨賣出59.04億元，其中盈富基金(02800)及恒生中國企業ETF(02828)分別錄得淨賣出55.67億元及10.19億元，騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)亦分別遭淨沽8.07億元及6.6億元。
內銀做好 花旗首選招行
藍籌內銀股昨日做好，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)分別升2.15%及1.93%。高盛指，內銀上季業績勝預期，主要是淨息差改善、投資回報強勁，今年派息未達標的風險正在下降，又指增加撥備顯示各內銀對資產質量更為審慎。大型內銀潛在資本重整更將成為短期催化劑，因為注資可能有溢價。花旗反而以沒有增資風險為由，把招商銀行(03968)評為內銀首選，其他原因包括有望受惠消費復甦。
晶科電子孖展暫超購1495倍
新股消息方面，內地照明零件供應商晶科電子(02551)招股次日反應轉熾熱，綜合券商數據，孖展認購由周四的2.28億元飆至179.63億元，相當於公開發售部分超購逾1,495倍。同為第二日招股的跨境傢俬電商傲基股份(02519)，孖展認購由首日的6,704萬元增至2.19億元，超購逾3.6倍。
另外，證監會昨公布，14家中資券商合資格參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃，成為首批可向大灣區投資者提供跨境投資服務的券商。該會上月向12家機構發放「9號牌」（資產管理），按月少9家，刪除的卻突增至19家；儘管全月淨減7家，但今年首10個月累計，仍淨增57家。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc