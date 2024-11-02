華財新製造業PMI擴張 A股照跌

內地樓市築底回穩之際，製造業景氣亦重現曙光。繼官方製造業採購經理指數（PMI）重上擴張水平，反映民營經濟的財新中國製造業PMI亦在短暫陷入收縮區間後反彈，10月錄50.3，升至盛衰分界線50以上，按月增一個百分點。惟中國人民銀行在跨月後的逆回購大幅縮量，帶動A股於11月開局首日也轉趨謹慎，其中深圳股市兩大指數均跌逾1%收市。

從財新中國製造業PMI的分項指數中，不難發現製造業企業在第四季首月的生產信心回升，包括生產指數達到下半年來高位、樂觀度攀升至5個月新高。關鍵在於新業務量恢復增長，新訂單指數重返擴張區間，錄7月來高位。

不過，財新最近調查顯示，出口訂單繼續下行，新出口訂單指數連續3個月處於收縮區間，反映海外經濟景氣度不高令內地出口承壓，消費品外需收縮尤顯著。財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前就業市場壓力仍較大，增量政策在擴內需、促就業、保民生等方面效果如何，值得密切關注。

人民幣匯率也影響消費者購買力，雖然昨由官方開出的中間價報7.1135，按日再升115點子，但人民幣在岸價下午4時30分收報7.125兌每美元，轉跌90點子。人行昨僅開展171億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，淨回籠2,755億元，連續3日「收水」，本周淨回籠規模3,514億元。

美國大選不確定性持續籠罩金融市場，滬綜指周五收跌0.24%，報3,272點，全周累跌0.84%；深成指及深圳創業板指數昨各跌1.28%及1.88%，全周倒退1.55%及5.14%。

修例吸外國長期投資 中國商務部及中證監等部門昨晚火速「救市」，宣布修訂外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法，為A股引入長期資金，相關司局負責人指，辦法主要是從5方面降低外資的投資門檻，包括適當降低對非控股股東外資的資產要求。修訂之後，外國投資者實施策略性投資後不成為A股控股股東，則對其資產要求降低為實有資產總額不低於5,000萬美元或管理的實有資產總額不低於3億美元；如果成為控股股東，仍要求實有資產總額不低於一億美元或管理的實業資產總額不低於5億美元。