IMF籲華再救樓市刺激消費

國際貨幣基金組織（IMF）表示，隨着貿易緊張局勢升溫、中國房地產業陷入困局，以及市場進一步動盪的可能性，可能增加亞洲經濟面臨的風險；又指來自中國持續的價格下行壓力，可能會損害有類似出口結構的鄰國產業，進而引發「貿易緊張局勢」，並呼籲中國採取行動，促進房地產業調整，加強私人消費，實現更多由需求驅動的經濟復甦。

憂貿戰惡化損亞洲經濟 在亞洲地區經濟展望報告中，IMF最新預估，今年亞洲經濟增長為4.6%（較4月預測上調0.1個百分點）。展望明年，隨着各國央行繼續放鬆銀根，更加寬鬆的貨幣政策將為經濟活動提供支持，IMF將亞洲經濟增長預測從4.3%上調至4.4%，料明年初區內大多數國家的通脹率將回到政策目標水平。

同一時間，對全球經濟增長前景的擔憂已在多個方面表現加劇，後貨幣緊縮及地緣政治緊張可損害全球需求、增加貿易成本及令市場動盪，主要貿易夥伴之間的報復式關稅升級為尖端的風險，將令貿易碎片化情況惡化，損害亞洲區內增長；而中東衝突、美國大選的不確定性、中國經濟復甦乏力以及金融市場波動，令地區經濟增長風險上升，若中國經濟放緩的持續時間超出預期，會殃及亞太地區經濟乃至全球經濟。

IMF對中國今年經濟增長預測上調0.2個百分點至4.8%，低於去年的5.2%，明年料進一步放緩至4.5%。

為提振內需，內媒指中國商務部會同上海、北京、廣州、天津、重慶等5個國際消費中心培育建設城市，在11月舉辦中國國際消費中心城市精品消費月，活動期間，北京、天津、上海、重慶將發放餐飲、文旅、體育等服務消費券。