禹洲折讓73％供股籌逾億 股價瀉¼

是次禹州擬發行最多32.065億股供股股份，籌集淨額1.102億元，擬用於支付重組支持協議費用、有關建議重組的費用及集團流動資金需求。持股59.09%的控股股東，公司主席兼首席執行官、執行董事郭英蘭，以及其配偶、公司非執行董事林龍安，已承諾按比例供股。

集團同時宣布，擬於重組生效日期，向持有總額為15.39億美元的計劃債權人配售合共56.45億股現有股份，每股作價2.127元，較周四收市價每股0.133元溢價約14.99倍，公司將不會自有關發行收取任何所得款項。新股權約佔緊隨供股完成後（假設全數認購）及發行新股權後已發行股份數目之36.67%。同時，建議股份10合1，並建議更改每手買賣單位，每手由1,000股現有股份改為5,000股合併股份，預期股份合併於明年3月24日生效。

大連萬達傳售遊艇商 另外，外媒引述消息指，大連萬達集團正向Lionheart Capital及Orienta Capital Partners出售一家曾出現在《007》系列電影中的遊艇製造商聖汐國際（Sunseeker International），售價約1.6億英鎊（約16.05億港元），較2013年買入的成本價約3.2億英鎊削半，交易已經獲得監管部門批准，惟未披露具體條款。