內房銀十銷售勝金九 17年首次

成交面積漲幅超前 交投量回升 中國樓市迎來重大轉捩點！10月份商品房交投出現「止跌回穩」正面信號，中國住建部透露一手樓及二手樓的網簽量（相當於簽約成交量）按月增5.8%，按年更轉升3.9%，結束今年2月起跌浪，按年及按月罕有實現雙增長，單以銷售面積計，更打破「銀十」不及「金九」的傳統，寫下10月按月升幅超越9月的紀錄，為2007年來首次。

不過，二手樓仍然「量升價跌」，平均售價按月跌幅收窄至0.6%，連挫30個月。中指研究院預計，短期核心城市銷售回穩形勢有望延續，若貨幣化安置100萬套「城中村」和危舊樓改造，以至收購存量房及閒置土地政策能落實到位，將有助加快改善市場供求關係，最終實現房地產止跌回穩的目標。

內地房地產市場向來有「金九銀十」的說法，形容下半年的銷售旺季。由於9月為第三季最後一個月，房企大多促銷谷成交，因購買力提前透支，10月銷量往往不及9月，但今年「銀十」跑贏「金九」行情，明顯受9月24日內地救樓市的5招「組合拳」、9月30日起4大一線城市齊響應新政的鬆綁措施等影響。

新政後市況現3大變化 昨日住建部相關司局負責人表示，從10月數據看到，在存量和增量政策疊加的「組合拳」作用下，整體樓市呈止跌回穩的積極勢頭。

當局的監測系統網簽資料顯示，新政後樓市成交有3大變化，包括連跌趨勢不再，10月新盤成交量按年轉升0.9%，為去年6月展開跌勢之後的首次回升，二手樓續上升8.9%；「銀十」威力前所未有，按月比較，10月新樓成交量多6.7%，二手樓亦上升4.5%；更重要是，成交升勢從一線城市擴大至更多城市，分地區看，11個省份的新樓網簽成交量按年增長，較9月增加6個，另有20個省份二手樓的網簽成交量上升，亦比9月多兩個。

繼北京二手樓網簽量「報佳音」創近19個月新高之後，深圳一手樓網簽量據報亦達35個月以來單月最多，業界指還有不少交易處於意向簽訂階段，料11月及本季成交將處高位，樓市熱度有望延續。

中指院報告亦指，市場預期及買家信心恢復，10月核心城市的活躍度大幅提升，如10月重點城市新樓銷售面積按月增逾30%，按年基本持平，之前9月按年瀉30%。對於上月銷售面積大增，中指院分析指，主因政策帶動預期修復，疊加房企趁機加快推盤、全力營銷。

二手平均售價仍年跌7% 然而，10月百城二手住宅的平均售價為每方米約1.43萬元（人民幣‧下同），按月跌勢未止，略較9月收窄0.1個百分點，按年仍跌7.27%，即使現時核心城市二手樓業主的議價空間已縮小。而上月百城新樓均價則為每方米約1.65萬元，按月漲0.29%，按年亦升2.08%。

買家關注樓價，亦重視按揭息口。隨着人民銀行宣布將於每年1月、4月、7月、10月底公布上季整體新發放房貸利率水平後，11月起，多家內銀陸續對商業性個人住房貸款利率實行新的定價機制，意味人行於9月底發布的要求正式實施，房貸利率重定價周期最短縮至3個月，不用等一年。

內地百城一二手樓價及按月變幅