年底料有波幅無升跌幅

信誠證券聯席董事張智威表示，恒指在2021年2月高見31,183點，在2022年10月跌至14,597點見底，如果把其後的回升視為踏入牛市一期，現時港股處於牛市二期。

他預期，恒指今年底前仍會在兩萬點關口附近爭持，期間可能會回試19,000點水平，或上衝21,000至22,000點水平，但最終仍會重返兩萬關水平，出現「有波幅，沒有升跌幅」的情況，理由是中央已推出多項救市政策，大市短期要再突破年內23,241點高位不易，但另一邊廂，市場繼續憧憬美國聯儲局進一步減息，以及中央再出招托市，皆為大市在低位帶來支持。

宜揀黃金ETF收息股 他建議投資者在現市況下可首選黃金相關股份，以及追蹤金價的交易所買賣基金（ETF），因預期國際金價在地緣政治局勢緊張下將續創新高。

獨立股評人黃偉豪認為，隨着近年愈來愈多央行採取量化寬鬆等非傳統貨幣政策工具，已很難判斷股市孰牛孰熊，但整體而言，目前港股走勢偏向正面。

他又表示，內地早前推出多項支持經濟和股市的政策，港股上衝一輪後現正進入整固階段，市場正觀望中央會否繼續出招，繼而對內地經濟帶來正面幫助，同時讓港股的估值有修復空間。恒生指數近年在8至10倍市盈率的區間內上落，當恒指早前升穿兩萬三點時，正值大市市盈率升越10倍，所以後市走勢還看市場會否上調港股估值。

科技中資金融股可吼 黃氏建議，看好港股後市的投資者可優先選擇大型科技股，以及內險內銀等中資金融股。此外，息率不俗的「中特估」是減息大環境下，中長線相對穩定的選擇。