牛市3大階段特徵

簡單而言，當牛市正在蓬勃發展，大部分投資者的心態及行為都偏向積極，進而讓股票市場向上發展，形成一個正面循環。以下再看看牛市的3個時期。

一期往往備受質疑 牛熊循環交替，在經歷漫長的熊市後，大部分人都對投資股票心死，導致股市成交低迷，公司股價低殘，所以這時股價往往相對基本面有顯著折讓，但這亦給予先知先覺的投資者機會，以極低成本低撈價值股。

牛市一期是在大片的質疑聲中展開和結束的，此時市場情緒仍然低落，過程中絕大部分人都不會認為牛市來了，原因是經濟數據和企業財務數字永遠滯後於股市反應。不過，大家忽略了數字只能用於回顧過去，不能用於預測未來。

當有遠見的投資者察覺到復甦迹象，便可把握牛市一期的最佳入市時機，入場逐步建倉，買入成本之低讓他們在隨後展開的中後期牛市中佔盡優勢。當然，能夠不理會主流質疑而入場掃貨的人少之又少，因要「戰勝恐懼」並不容易。

二期多數人開始買貨 當愈來愈多人發現經濟已經恢復蓬勃，並開始注入資金，即反映已經進入牛市二期，也是大部分人發覺現在正處於牛市的關鍵期。

如果說牛市一期是牛的影子、牛蹄的聲音，是否「牛」歸來仍有很多人質疑，那麼牛市二期就是人人都看得見、摸得到的牛身了，再也沒有人質疑牛市來臨。在這時期，公司盈利持續增長，經濟數據愈來愈好，失業率下降。這些確實的數據讓投資者對股市前景的信心大增，股價上漲，賺錢效應讓更多人參與股市。

不過，相對牛市一期的「特價時段」，牛市二期折扣不再，投資者買入是預期公司未來值多少錢。惟一般來說，牛市二期也是整個牛市中持續最久的時期。

三期亢奮 隨時崩盤 當牛市進入最為狂熱的第三時期時，幾乎所有股份都在大幅上漲，包括垃圾股也雞犬升天，此時投資者的情緒已經非常高昂，也會出現許多槓桿式投機行為，完全不理會股份的價值。投資市場變得盲目，似乎沒有人理會風險這回事。

通常牛市三期也往往是股災發生前夕，股市有可能隨時崩盤，入場的是博自己不是最後離開的那一個。然而，當人人都想着派對快結束的時候才走，卻不知道他們都沒有時間準確的手錶。因此，投資者要在牛市三期戰勝貪婪、保持清醒，才可全身而退。