理財Campus : 港股牛市重臨？

曾不足一個月低位彈37%後退守兩萬關 受惠市場對內地刺激政策的憧憬，港股過去一個多月大起大落，成交亦有所增加，令投資者開始思考低迷已久的港股是否「牛」歸來？倘若真正的牛市重臨，投資者又可如何部署？

恒生指數由9月低位16,964點起步，不足一個月的時間快速抽升至10月7日的23,241點年內高位，累升6,277點或37%。然而，其後的急速回落同樣令人咋舌，恒指僅花數天就跌逾一成，之後更一度退守至兩萬關附近，因而掀起牛熊爭辯。

由於牛在攻擊時會用牛角向上頂，熊在攻擊時會向下撲，故兩者已被約定俗成套用在金融市場上，牛市代表股市在一段時間內處於上漲趨勢的情況，熊市則意味股市向下走。基於大部分人都是買入股票後持有，期望賺價又賺息，故較易獲利的牛市往往受歡迎，熊市則避之則吉。

受惠利率降企業盈利升 然而，股場上當局者迷，往往難為牛熊定分界，牛市和熊市有可能是發生過後才被確認。按過往經驗，熊市帶來的跌市往往急速和巨大，也會較快結束，反之牛市的持續時間會相對較長。若單純以升跌幅看，市場傾向把價格由低位累計上漲20%的走勢，歸類為進入技術性牛市，相反由高位累跌20%，就是陷入技術性熊市。

大部分股票的價格持續上升、交易量增加、投資者情緒樂觀、市場信心增強、人們透過股票追求更高回報的渴望增加等，這些都可視為牛市的特徵。形成牛市的原因可以是多種因素的結合，包括經濟增長、失業率下降、企業盈利上升、政府積極的政策措施、投資者樂觀心態等。

從經濟層面看，當公司的盈利增加、市場利率下降、通脹溫和、新興產業蓬勃發展都有可能讓經濟往好的方向繼續發展，也因此讓牛市能夠順利誕生。對普羅大眾而言，要知道公司經營是否理想，可以細閱各家公司的業績，在牛市中，常常會看到公司業務數據顯示盈利攀升，並經常勝過分析師的預期。

隨着愈來愈多公司提升利潤，產能也會增加，因此需要更多人力資源來配合公司發展，所以社會的失業率會下降，就業率提高，成為牛市中常看到的現象之一。

市場情緒樂觀 推高股價 在政治層面中，當政府推行新政策或給民間企業更好優待時，也很有可能會讓股市進入牛市。因牛市下的市場情緒通常樂觀，投資者普遍更有信心地進行投資，甚至會積極運用槓桿以及作較短線的操作。此外，由於牛市中的經濟表現良好，投資較易賺錢，市民的消費水平會提高，亦會吸引更多人把資金投入股市，推升股價。

另外，市場分析師也會助長投資者的情緒，因為經濟發展良好，專家們經常會給出正面的分析，讓投資者更有信心地買入股票。同時，知名投資者大量購買股票，又或者多隻新股相繼發行並掀起搶購熱潮，都是牛市的特徵之一。

市場利率下降等因素，讓牛市順利誕生。 恒指年內走勢