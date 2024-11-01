行業分析：內地消費弱 雙11漸失色

近年受累經濟下行及失業率增加等因素，內地消費環境較為疲弱，令宏觀政策加大了對消費的關注。在近期公布的一系列寬鬆措施、持續的「以舊換新」等政策及低利率環境下，內地消費市場有所好轉，惟從近日內地「雙11」數據及電商平台政策等來看，或仍需時間回溫。

電商平台互聯互通撤壁壘 諮詢公司貝恩近期公布的「雙11」前瞻調研報告，有49%的受訪者表示比較期待今年的活動，比例遠低於去年的53%及2021年的76%；有約四分之三的受訪者表示今年不打算增加「雙11」消費支出；有許多購物者表示只打算在期間購買家庭用品。同時，在計劃保持去年消費支出水平的購物者中，許多人期待今年能夠保持去年的折扣優惠力度，亦為他們保持消費支出水平不變的先決條件之一，反映居民總體消費意願不足。

另有數據顯示，去年「雙11」銷售額增長緩慢，內地主要電商平台去年累計商品銷售總額（GMV）按年增長2%達1,560億美元，較過往雙位數常態增長相差巨大，創歷史新低，故此今年「雙11」數據表現仍待觀察。

此外，今年活動的開啟時間較往年提前10天，被形容為歷年最長的「雙11」。除加長的促銷期、各電商品牌加大優惠力度等之外，龍頭平台亦放棄對立競爭，打破競爭壁壘，以互聯互通爭取更多競爭力，或顯示行業已在全面應對困境。

居民購物意願仍有待恢復 同時，「雙11」價格戰剛啟，白酒品牌「飛天茅台」即在多重促銷政策及補貼下，年內第3次崩盤，價格一度跌破2,015元人民幣，有望低於「618購物節」。曾連漲20年的茅台被視為消費市場標誌，此次價格暴跌下，多個電商博主接連表達利潤及銷售的困境及對業績的擔憂，或顯現市場艱難。

雖然現時政策面已重視並支持促進消費，但在近年持續低迷的市場環境，加上宏觀政治經濟環境的不確定性等，料居民消費意願或仍待恢復，消費環境短期或仍艱難。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）