深水埗兩舊樓1.83億統一業權

再有市區舊樓完成收購，位於深水埗福華街的兩幢舊樓，昨經由第一太平戴維斯進行強制拍賣，最後由大鴻輝集團以底價1.83億元投得統一業權。

該兩座樓宇分別為福華街54至56號海生樓，以及58、58A及60號的舊樓，分別於1977年及1972年落成，地盤面積共約4,620方呎。

其中，海生樓為一幢6層高物業，地下設兩個舖位，樓上1至5樓各層有4個住宅單位。另一座物業同樣樓高6層，地下有兩個舖位，1及2樓為寫字樓用途，3至5樓各層有3伙住宅。

對於今年土地審裁處仍未收到任何強拍申請，第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國估計，當12月落實放寬強拍門檻後，或會釋放少量新申請。惟樓市仍有下調風險，發展商不急於進行收購，近日賣地市場表現欠佳，反映地產商對後市審慎。