新盤消息：天璽‧天沽13戶套4.5億

新地代理總經理胡致遠稱，該盤提供906伙，已售出單位佔項目供應的95%，最新售出單位成交價2,489萬至7,810萬元，呎價約28,162至39,345元。尚餘41伙會繼續招標發售，包括第3座49及50樓B室，實用面積3,936方呎，連平台及天台，附設私人泳池。同系天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第1期，預計11月開始分批交樓。