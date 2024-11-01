新盤消息：天璽‧天沽13戶套4.5億
年度票王項目單月銷售金額破百億元。新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天第1期，昨再招標售出13伙，吸金逾4.5億元。新地副董事總經理雷霆稱，該盤餘勢未了，稍後推售特色戶，相信有望創造全區呎價新高紀錄，現時新盤市場百花齊放，下周美國聯儲局很大機會再度減息，料對樓市有提振作用。
新地代理總經理胡致遠稱，該盤提供906伙，已售出單位佔項目供應的95%，最新售出單位成交價2,489萬至7,810萬元，呎價約28,162至39,345元。尚餘41伙會繼續招標發售，包括第3座49及50樓B室，實用面積3,936方呎，連平台及天台，附設私人泳池。同系天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第1期，預計11月開始分批交樓。
YOHO Hub II上調5伙三房定價
同系北角海璇II錄得兩宗半億元成交，共涉逾1.17億元。其中第2座19樓A室四房戶，實用面積1,483方呎，連一個車位以6,378.6萬元沽，呎價約43,011元。元朗站The YOHO Hub II修訂價單，將5伙高層三房戶定價加1%，折實價1,431.17萬元起。
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