供應重災區 二手樓價挫

SEA TO SKY蝕3球 OASIS KAI TAK貶三成 樓價難望翻身，供應重災區更蝕幅驚人。將軍澳日出康城半新盤SEA TO SKY劈價逾三成沽出，原業主約4年帳蝕超過「3球」，位於寶琳區的區內上車盤慧安園單位，價格逾5年半蒸發近三成。啟德發展區持續有蝕賣個案，區內OASIS KAI TAK及嘉峯匯相繼出現虧損個案。

近年日出康城為蝕讓災區，中原何文俊表示，上述SEA TO SKY第3座高層H室，實用面積約753方呎，套三房享海景，狂劈511.2萬元或約33.6%，以1,008.8萬元沽出，呎價約13,397元。原業主2020年10月以1,313.4萬元買入上址，現帳面損手約305.6萬元，貶值約23.3%。該行關偉豪表示，同區MALIBU第2A座中層C室兩房戶以685萬元成交，單位約6年半微蝕約6萬元。

慧安園呎售$11441輸28% 將軍澳老牌上車屋苑大跌價，美聯林健偉表示，上述慧安園1座低層H室，實用面積約354方呎，減價35萬元，由退休人士以405萬元承接，呎價約11,441元。原業主於2019年2月購入單位，現轉售帳蝕約158萬元或約28.1%。

近年地價大跌的啟德發展區，區內半新盤價格急插水。消息指出，區內OASIS KAI TAK第1座高層D室，實用面積約486方呎，以918萬元易手，呎價約18,889元。原業主於2018年以約1,307.3萬元一手入市，至今帳面虧損約389.3萬元，蝕幅約29.8%。

同區嘉峯匯2A座中層G室，實用面積約333方呎，一手業主於2020年以869萬元購入單位，近日僅以約621萬元沽出，持貨約4年帳面損失約248萬元，跌幅約28.5%，呎價約18,649元。

家壹怡峰園齊虧損166萬 此外，各區細價樓不乏慘蝕個案，中原歐陽振邦表示，長沙灣家壹高層B室，實用面積約269方呎，一房間隔，以463.8萬元成交，呎價約17,242元。原業主持貨約5年帳面損失約166.2萬元，貶值約26.4%。

該行葉津榮表示，屯門怡峰園6座高層F室累減96.2萬元，以433.8萬元易手，呎價約8,124元。單位2020年購入價約600萬元，至今同樣貶值約166.2萬元，跌幅約27.7%。

近期市場蝕幅較大二手成交個案