Booking季績理想 股價早段勁升8%

不少港人經預訂酒店中介平台的中伏事件屢見不鮮，但擁有Agoda、Booking.com等旅遊預訂網站的美國線上休旅平台公司Booking Holdings第三季業績「無甩拖」，收入按年升8.89%至79.94億美元，利潤亦略升0.23%至約25.17億美元，均勝預期，股價早段曾飆8.79%。

全球旅遊市場持續復甦下，該企上季錄得2.99億個房間過夜預訂量，按年升8.1%，超出指引範圍的3個百分點；按季亦增逾4%。當中，歐洲及亞洲市場按年分別錄高單位數及低雙位數增長，成為主要增長動力。疊加機票預訂的強勁升勢，集團上季總預訂金額為434億美元，按年增9.04%，超出指引上限，按季也升4.83%。

行政總裁表示，持續推進策略性舉措，同時提高業務成本效率，相信將使公司長期處於有利地位。展望第四季，房間過夜預訂量增長指引為6至8%，總預訂金額的增長指引則為7至9%，全年總預訂金額及收入可望各增約8%及近10%。

Uber列帳純利飆10倍破頂 網約車服務及外賣送餐平台Uber交出的第三季業績也不錯，列帳純利按年飆10.81倍至破紀錄的26.12億美元，遠勝預期，出行及速遞部分的毛利率各升至30.5%及18.6%；本季經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）指引中間值18.3億美元，按年升43%，大致對辦。

被「挑骨頭」的是訂單金額，上季409.73億美元，本季指引中間值435億美元，以固定匯率計，按年增速均約為16%，但都略遜預期，股價早段曾瀉10.47%。