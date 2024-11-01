華為首3季少賺13% 成本增 淨利潤率降

中國戰略科企華為公布，今年首3季營業收入5,859億元（人民幣‧下同），按年增長29.54%；利潤為628.67億元，按年跌13.74%，淨利潤率10.73%，較上半年的13.2%有所下跌。

若單計第三季，華為營業收入1,684億元，按年增長15.6%；利潤約78億元，按年大跌70.6%，相信與去年第三季華為公布智慧型手機Mate 60系列新品，令當季手機銷量按年急增37%，集團淨利潤飆至264.21億元，推高了比較基數有關。

不過，淨利潤率按年壓縮，也一定程度反映稅金及附加、銷售、管理、研發等費用上升，令整體營業成本增加，以及同業競爭激烈。今年首3季，華為的營業成本為3,073.28億元，按年增加25.81%。

促進5G-A與AI融合 同日，華為公布，集團副總裁、無線網路產品線總裁曹明在土耳其伊斯坦布爾舉行的2024全球行動寬頻論壇（Global MBB Forum 2024）期間，發表5G-AA 10大產品解決方案，深化5G-A與AI的融合。一方面，「以網興智」，透過充足管道能力滿足行動AI時代差異化用戶需求，提升網絡效能與使用者體驗；另一方面，「以智賦網」，基於數碼化站點和無線智能體助力營運商網絡實現L4高階自智，將協助全球營運商在行動AI時代保持領先。