三星未受惠AI 經營溢利按季挫12%

南韓三星電子公布，第三季經營溢利9.18萬億韓圜，按年飆2.77倍，略高於公司初估值9.1萬億韓圜；惟按季跌12.07%，原因是未能受惠於人工智能（AI）熱潮。

集團第三季錄股東應佔淨利潤9.78萬億韓圜，按年增長77.82%，略高於市場預期的9.14萬億韓圜；營業收入79.1萬億韓圜，增長17.36%，創單季最高紀錄。環顧各部門業績，負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門經營溢利3.86萬億韓圜，遜於市場預期的6.7萬億韓圓，按季亦挫40.16%，主要由於電腦及移動終端的需求復甦慢，中國產動態隨機存取記憶晶片（DRAM）進口量擴大，導致價格下行壓力增大，加上高頻寬記憶體（HBM）供應短缺。

三星預計末季整體利潤增長有限，因預計半導體市場需求趨勢將延續，而向員工提供獎勵等單次支出，以及美元疲軟造成的匯率影響，皆損害其晶片業務利潤。

韓9月半導體產量下滑 南韓公布，9月全國半導體產量由8月增長11%，顯著下滑至跌3%，出貨量增長也由8月的17%大降至0.7%，半導體產量一年多以來首次按年下降。

此外，德國工業巨擘西門子（Siemens）擬斥106億美元收購美國工程軟件商Altair Engineering。若交易完成，將是西門子4年來最大宗收購個案。