科企兩雄績優 股價跌

微軟數據中心擴張受限 Meta來年資本開支大增 支撐美股破頂的「七雄」（Magnificent 7）當中的微軟和Meta不約而同公布截至今年9月底止季度業績，指引部分均引發市場疑慮，掩蓋管理層的樂觀言論，股價周四早段齊齊插水，分別挫最多6.06%及3.55%。微軟問題在於數據中心擴張受限，拖慢收入增長；而Meta廣告收入優於預期仍捱沽，皆因公司重申來年資本開支會大幅增加。

微軟上季多賺10% 兩企上季業績並無令市場失望，市值問鼎全球冠軍的微軟按年多賺10.65%至246.67億美元，「Azure及其他雲服務」收入按年升34%，其中人工智能（AI）的貢獻度提升至12個百分點；「微軟雲」收入亦按年升22%。

Meta則憑着Facebook和Instagram等應用程式的收入按年再升18.8%至403.19億美元，抵銷虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）部門Reality Labs經營虧損擴大18.33%至44.28億美元的影響，實現純利飆35.43%至156.88億美元。

然而，市場對科企交數愈來愈「奄尖」，微軟指引「Azure及其他雲服務」本季收入撇除匯兌影響增長31至32%，不過是比上季慢一個百分點，已叫差過預期，總收入指引連上限都低於預期。財務總監霍德稱，一些數據中心未有按規模如期投入運作，限制該業務本季增長，坦言「供應不足」。

行政總裁納德拉表示，AI相關年率化收入可在「下季」突破100億美元，成為史上最快達到這個里程的業務，又聲言會招攬足夠的付費用戶，且企業正運用公司的數據中心去開發AI應用。霍德補充，Bing搜尋引擎的AI功能愈來愈多，已推高用量和廣告客戶願意的「課金」額，上季搜尋引擎廣告收入固定匯率計按年升19%。

券商D.A. Davidson & Co.的分析師盧利亞9月時將微軟的投資評級降至「中性」，主要是憂慮數據中心擴張會拖低毛利，但看罷季績後指暫未出現，因為公司能從其他地方節流。

不管如何，中美科技競賽本質上是個燒錢賭局。上季微軟和Meta開發AI不遺餘力，短短3個月各錄200億美元及92億美元的資本開支，買物業和設備的現金淨流出按年各飆五成及三成，折合共約1,808億港元。

朱克伯格堅持燒錢 Meta研發開支更「揼本」，兩成的增幅快過總收入增長，且多於生意額高一截的微軟。本年資本開支下限調高至380億美元，上限照舊400億美元；同時重申明年資本開支會顯著增加，而且今年投資的設施明年會令折舊和營運開支加速上漲。

市場對Meta本次季績最大的疑惑，就是廣告收入增長可否保持相對高速去「維皮」。行政總裁朱克伯格不諱言，「短期來說，也許這不是投資者愛聽的，但公司照樣會加碼投資……我只是覺得機遇很廣闊」，補充其生成式AI聊天機械人Meta AI月活躍用戶（MAU）突破5億，比9月多逾一億。

兩大AI巨企上季業績摘要