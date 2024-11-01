簡訊一覽
●香港經濟日報集團(00423)發盈警，預計截至今年9月底止半年將錄虧損約3,400萬元，較去年同期虧損2,000萬元有所擴大，主要是本地廣告市場持續疲弱，經濟環境和市場情緒低迷以致收入下跌。
●石藥集團(01093)預期，首3季純利將較去年同期的約44.94億元人民幣減少約16%，主要由於成藥業務收入按年減少約3%所致。
●廣南（集團）(01203)首3季純利1.15億元，按年增18%；收入85.84億元，按年增長10.3%。期內，食品生物業務分部溢利不包括應佔聯營公司利潤按年增2.3%。
●三一國際(00631)首3季賺13.89億元（人民幣‧下同），按年跌約21.6%；其中第三季賺3.57億元，按年跌約37.3%。
●路勁基建(01098)首3季已簽訂合同額86.7億元（人民幣‧下同），連同協議未轉合同額5.36億元，集團期內總物業銷售額為92.06億元，按年跌約55%；高速公路項目路費收入按年跌約39%。
●亞洲水泥(00743)首3季蝕4.58億元（人民幣‧下同），較去年同期賺1.16億元由盈轉虧。
●金隅集團(02009)公布取得《北京市國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書》，透過公開掛牌競買的方式競得北京市豐台區中關村科技園區豐台園東區三期工程1516-60區R2二類居住用地國有建設用地使用權，成交總價為27億元人民幣。
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