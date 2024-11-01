香港寬頻全年扭虧
香港寬頻(01310)截至今年8月底止全年賺1,027.7萬元，去年同期則蝕12.7億元；EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年增加3.26%，至23.64億元，主要與營運改善而減少營運開支有關。公司派末期息每股16.5仙，減17.5%；全年派息31.5仙，減少21%。管理層認為派息水平已平衡還債、維持增長及股東回報。
研優化再融資成本
減派息的元兇是全年融資成本增至8.6億元，按年增加22.48%。財務總裁余頌廷解釋，成本增加主因近年環球息率上漲，但強調該企的商業模式有能力產生穩健EBITDA及足夠現金流。公司主要銀團貸款會在明年11月到期，已着手與友好銀行接洽，研究優化再融資成本，又指初步反應良好。
執行副主席兼行政總裁楊主光形容，今次業績屬一份「B+」成績表，生意額持平，EBITDA增長強勁；全財年企業方案的訂單金額為48億元，按年增15%，其中六成為寬頻，四成為資訊科技系統等，支撐未來收益。
公司上財年服務收入跌2.5%，其中住宅方案業務收益按年跌2%，楊指公司已主動調整第三方銷售渠道，改以配合綑綁增值服務策略，住宅每月每戶平均收入（ARPU）升2%至182元；又預期新推出25Gbps家居寬頻服務能繼續搶攻新客市場。
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