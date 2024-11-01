研優化再融資成本

減派息的元兇是全年融資成本增至8.6億元，按年增加22.48%。財務總裁余頌廷解釋，成本增加主因近年環球息率上漲，但強調該企的商業模式有能力產生穩健EBITDA及足夠現金流。公司主要銀團貸款會在明年11月到期，已着手與友好銀行接洽，研究優化再融資成本，又指初步反應良好。