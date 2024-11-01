日續凍息 Yen兌港元上5.1算

日本央行昨一如預期維持政策利率在0.25厘，並料今個財年（即截至明年3月底）的經濟增長和核心通脹按年升幅有0.6%及2.5%。消息公布後，日圓反覆回升，兌每美元曾見151.92，折合每百日圓兌港元重返5.11算。

日央行又將下個財年經濟增長預測由原先1%上調至1.1%，核心通脹增長預測則由原先2.1%下調至1.9%，同時強調需要充分關注海外經濟體，尤其是美國經濟的未來走勢，以及金融市場發展。

植田：薪酬升利服務價格 央行行長植田和男其後在記者會上承認，現時匯率走勢對通脹的影響較以往大，要留意日圓疲弱如何左右通脹升溫和經濟，但不評論日圓走勢和首相石破茂的政策。他又表示，對下次加息時機無固定看法；並指留意到首都東京薪酬上升，帶動服務業價格出現廣泛向上，將檢視全國是否都有類似情況。

日本股市昨日結束3日升浪，日經平均指數收市跌196點，報39,081點，惟全個10月累計仍進帳3.06%。

GCI資產管理公司的高級投資組合經理Takamasa Ikeda認為，日央行的決定雖符合預期，但成為市場拋售股票的導火線，因日股最近反彈浪略為過熱。