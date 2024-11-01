英擬加稅增收四千億

英國工黨公布7月上場後首份財政預算，計劃增收稅款400億英鎊（約4,044億港元），包括會增加資本利得稅、調升買樓印花稅等，另會調升最低工資。英國預算責任辦公室（OBR）預測，新預算案短期對經濟提振，料明年的經濟增長速度將達到2%的峰值，然後回落至1.5%左右。

英國財政大臣李韻晴直言，加稅是為了填補上屆政府遺留下來的資金缺口，又謂增收的400億英鎊稅款，大部分會落在企業身上。資本增值稅當中，低檔稅率會由10%增至18%，高檔稅率則由20%增至24%，預料可為政府多收25億英鎊。

樓市政策方面，英格蘭和北愛爾蘭購買第二套房的印花稅附加費將從3%增至5%；徵收印花稅門檻從樓價25萬英鎊降至12.5萬英鎊，而首置人士徵稅門檻也從樓價42.5萬英鎊降至30萬英鎊。英鎊兌美元昨曾跌0.18%至1.2986；兌港元約10.09算。

外資10月沽843億印度股票 另外，歐元區公布10月調和消費物價指數（CPI）按月初值升0.3%，預期為升0.2%，前值為跌0.1%；10月核心調和CPI按年初值升2.7%，預期為升2.6%，前值為升2.7%。

此外，屬於英聯邦國家的印度，其國家證券存管有限公司（NSDL）的數據顯示，海外機構投資者在10月截至29日淨賣出9,093億印度盧比（約843億港元）印度股票，大幅高於疫情時即2020年3月的高位（淨流出逾6,000億印度盧比），可能與9月印度通脹高達5.49%令減息機會降溫，以及資金轉投中國股市有關。