內地傳要求車企暫停歐洲投資

歐盟對中國製電動車加徵最高45.3%的關稅措施已經生效，最新有傳內地一眾汽車製造商被中國商務部「告知」，暫停在支持對華電動車加徵關稅的歐洲國家進行大規模投資，反映中方似乎想藉機反擊歐盟的加稅行動。遭加關稅的上汽集團亦表示，擬採取必要法律措施，將案件起訴至歐盟法院，以維護自身合法權益。

吉汽、比亞迪、上汽及商務部均對此不予置評。有指今次加徵關稅背後，法國、波蘭及意大利等10個歐盟國，均投票表態支持加稅，另德國等5個成員國投反對票，12個成員國則投棄權票。

理想上季車輛毛利率有20.9%，按年跌0.3個百分點，按季升2.2個百分點，主要受惠成本下降，但部分被不同產品組合導致平均售價降低所抵銷。交付量則按年增45.4%至152,831輛，創歷史新高，並在今年10月累計總交付量突破100萬輛。

福士削成本 擬減薪10% 同時理想發布第四季指引，料車輛交付量介乎16萬至17萬輛，相當於按年增長21.4至29%；收入總額為432億至459億元，相當於按年增長3.5至10%。

此外，有傳德國最大車廠福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）在第三季盈利大跌的情況下，要求僱員減薪10%，從而提升營運效率，避免公司關閉工廠及裁員。福士稱，勞資雙方同意保持對話，並準備於11月21日開會討論工人保障事宜。不過，有指代表德國汽車工人的金屬產業工會（IG Metall）要求福士加薪7%，並確保資方不關閉工廠，否則或有罷工行動。