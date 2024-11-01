大行籲沽美股買A股

特朗普贏面漸增 花旗：應趁機獲利 美國總統大選暫時未知鹿死誰手，但博彩公司盤口傾向共和黨候選人特朗普勝選。各大行都開始撰寫報告，為國會由誰控制對經濟的影響做準備，並且多數建議在特朗普與共和黨勝利的情景下沽美股、買中國A股。其中，美資投行花旗表示，特朗普勝選通常被視為利好股市，因其減公司利得稅的主張有望提振企業業績，可是觀乎標指近月不斷破頂，獲利回吐時機已經成熟。

該行坦言：「鑑於基礎情況仍不確定，目前以特朗普和共和黨勝利的情景下，我們傾向在之前上升的市場上減倉」。雖然民主黨候選人賀錦麗的加稅主張被視為相對利淡股市，但花旗認為其實兩位候選人的政策都會逐漸不利於股市基本面。惟該行續指，賀錦麗獲勝加上國會分裂導致的拋售，都將是買入美股的機會。

倘賀錦麗勝 押注人幣 DWS全球首席投資總監Björn Jesch警告，「這次選舉日出現意料之外情況的機率似乎非常高」，投資者應為華府出現僵持局面做好準備。新政府上任初期遇到的事件和現實情況，往往比競選的承諾更能影響施政。

高盛策略師則指出，過去兩周「特朗普風險」令資產重新定價期間，但籠罩在特朗普關稅陰霾下的A股凸顯其韌性並未遭到拋售，故目前風險情緒可能令A股在大選之後轉為看漲。該行解釋，內地的經濟刺激措施創造了「政策看跌期權」（Policy Put），並會在特朗普勝選的情景下保持強勁，保護A股投資者免受下跌影響，只是人民幣或將在一年左右內轉弱。另外，如果賀錦麗獲勝，該行建議應該在短期內押注人民幣反彈。

隔晚現貨金價在美國大選的不確定下創新高，但昨日亞洲時段見回吐，晚間急挫逾1.5%至每安士2,743.81美元。摩根大通表示，隨着散戶投資者愈發積極地通過比特幣（Bitcoin）和黃金作「貶值對沖」，一旦特朗普勝選，這兩種資產價格有望再顯著上升；且預計各類資產市場可能會出現空頭回補和倉位調整情況，或推動金融資產價格上升。

原油期貨則受惠於市傳石油輸出國組織及盟國（OPEC+）可能延遲石油增產計劃而做好，紐約期油和布蘭特期油曾升近0.2%，每桶分別報68.75美元和72.33美元。英國石油巨企蜆殼（Shell）公布在7至9月季度的經調整盈利為60億美元，雖然按年和按季分別跌約4.76%和3.22%，但勝市場預期的53億美元。公司同時宣布在未來3個月內進一步回購35億美元股票。

美PCE符預期 道指低開 美國公布上周首次申領失業救濟人數為21.6萬人，低於預測23萬人和前值22.7萬人。另外，美國9月核心個人消費開支（PCE）物價指數按年升0.3%，符合預期，較前值0.1%稍為擴大。9月PCE物價指數與預期一樣按年升2.1%，前值為2.2%；按月升0.2%符預期，前值為0.1%。美股周四早段受壓，道指曾跌344點，報41,797點；標指跌83點，報5,730點；納指跌411點至18,196點。

兩候選人勝選機會預測