股壇MasterMind：恒指短期續觀望 小米或遇阻

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）昨於「股壇MasterMind」節目指，近期公布的內地經濟數據不差，但市場聚焦下周內地重要會議及美國大選結果，短期觀望氣氛濃厚，料恒指在19,900至21,600點上落。楊又指，本次業績期不少企業表現不俗，若內地會議及美國大選結果未有意外，可吸引早前升浪尚未入市的長線基金流入，投資者現時毋須太悲觀。

吉汽長線上望21.5元 小米方面，楊認為股份短線仍有阻力，惟指小米相對其他大型科技股消息面上有驚喜，同時看好公司在電動車及手機市場的發展，建議待股價企穩26元樓上再部署。

至於國壽，楊稱最近業績期反映內險板塊整體業務回穩，但業績因素早已反映，故短線未必有太大上望空間。他指若國壽在明年中的業績前後，能維持現時逾7厘股息率，才有新一輪升浪。

Curtis亦有於節目分享對內房股的看法，認為調整存量房貸利率機制對內房股整體有利。想知更詳細分析，可掃二維碼觀看「股壇MasterMind」節目片段。