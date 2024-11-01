金管：金融業應用AI 平衡創新監管具挑戰

香港金融管理局與國際結算銀行合辦研討會。金管局總裁余偉文表示，人工智能（AI）的巨大潛力受業界高度關注，並徹底改變市場提供金融服務的方式以至整個金融系統，強調必須確保由新技術引發的任何系統性風險得到有效管理，以維護金融系統穩定和彈性，在創新與監管之間取得平衡是充滿挑戰但極其重要。

同場的國際結算銀行（BIS）亞洲和太平洋地區首席代表張濤指，代幣化等技術有助降低交易成本及簡化交易資訊，但科技創新亦會帶來流動性、犯罪及數碼安全風險，強調中央銀行的角色在確保市場創新的同時，維持金融系統安全亦十分重要。

以視像形式參與討論的英倫銀行副行長Sarah Breeden稱，該行具有一些工具可用來應對金融AI相關問題，包括將少數為多家公司提供服務的第三方供應商直接置於金融監管機構監督之下，以及利用壓力測試來了解AI模型在銀行或非銀行中的交易用途如何互動，並根據結果來確定何時需干預。

與沙特創設投資基金 此外，金管局公布，昨與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）簽署諒解備忘錄，共同出資支持創設一項目標規模達10億美元的新投資基金，投資於與香港有聯繫，並致力擴展業務至沙特阿拉伯的企業，推動重點產業的本地化發展。