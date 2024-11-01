港長期停牌企減兩成

連跌3年至80間 料明年數目反彈 致同（香港）會計師事務所針對香港上市公司面對欺詐指控及停牌的研究結果顯示，截至今年8月底止的一年內，香港上市公司數目逾2,600間，當中停牌超過3個月的上市公司數目由去年的100間按年減少兩成，降至80間，已連續3年呈下降趨勢：另連續停牌超過18個月的公司數目從2022年的17間減少至2023年的15間，並連續兩年下降至今年的7間。

核數師指控欺詐個案增 同時，復牌的公司數量連續兩年超過了除牌的公司（2024年：43間復牌、39間除牌；2023年：55間復牌、45間除牌）；今年被核數師指控欺詐的個案比例由去年的37%上升至42%；而核數師的挑戰依然是近3年公司停牌的最主要觸發因素，今年由核數師觸發的停牌公司比例高達60%。

至於上市公司受到監管機構指控欺詐的比例由31%增至36%，而因監管機構指控欺詐引發的停牌比例由去年的8%大幅上升至今年的28%；在受到監管機構指控的上市公司中，有54%停牌，較去年的14%大幅增加。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，內地經濟充滿挑戰，上市公司的營運持續受壓，加上地緣政治、監管加強、經濟前景不明朗等因素，預計明年停牌數目將回升至逾80間。

在其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，致同香港法證調查服務總監林肇基表示，今年由股東或管理層指控公司欺詐的個案比例為16%，按年下降11個百分點。由股東或管理層引發停牌的個案比例更大幅下降23個百分點至12%。

致同提出5大復牌法則 今年由股東和管理層引發的一半個案通過公司及時發布公告澄清和解決相關問題，成功避免停牌；而另一半個案則在今年被暫停交易，其中部分個案在不到3個月內恢復交易。

該行總結了5大復牌法則，包括發布核數師報告；體現管理層的誠信；進行內部調查，並與法務及審計師保持積極合作，與獨立調查委員會、管理層、審計師和監管機構溝通調查結果；開展內部控制審查，以識別內部控制的缺陷和弱點，並採納相關建議；以及尋求專業人士的意見。