星巴克上季同店銷售再挫7%

近年咖啡和茶飲市場競爭激烈，連鎖咖啡集團星巴克亦不能獨善其身，同店銷售連續3季下滑。截至9月底止的第4財季，星巴克全球同店銷售跌幅擴大至7%，其中美國和中國市場各跌6%和14%。上任不足兩個月的行政總裁尼古直言對業績非常失望，指示公司要改變策略贏取客戶信心。

北美和中國兩大市場需求下滑，固然是星巴克業績褪色的原因，與此同時，該企上季純利和收入同樣未達預期，分別按年跌25.42%和3.19%，至9.09億美元和90.74億美元。

該企表明，將調整開店和翻新策略，專注減少新店數目；同時會調整定價策略，包括取消非乳製品的附加費，從而提高顧客價值感知和客流量。

瑞幸營業額首破百億 另邊廂，有指將進軍美國市場與星巴克對壘的瑞幸咖啡，瑞幸董事長兼首席執行官郭謹一並無否認傳聞，指正積極探索美國及其他市場的機會，將密切關注海外業務。

瑞幸截至9月底止的第三季純利按年升31.84%，至13.02億元（人民幣‧下同）；營業額單季首次突破100億元，錄101.8億元的歷史新高，按年漲41.39%。自營門店同店銷售按年跌幅收窄，但仍達13.1%。

截至上季，瑞幸實現淨新開店數目1,382家，門市總數達21,343家，其中內地佔21,298家，餘下的45家全數位於新加坡。期內新加坡門店相關淨收入有9,140萬元，惟對比成本和費用合計約1.67億元的金額仍低一截。