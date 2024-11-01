百威首9月少賺15% 股價跌3日

業績公告顯示，百威亞太首3季的總銷量約71.19億公升，按年跌7.65%，以公司內生增長計，亦減8.1%，主要受中國行業表現放緩影響，但被南韓的強勁表現部分抵銷。管理層稱，內地行業尤其是餐飲渠道表現續疲弱，較大幅影響集團業務。

首3季集團每百升收入以內生增長計，則升2.2%，因亞太地區東部的收入管理措施和亞太區各國有利的產品組合所推動，但被中國地區的高基數及不利的渠道組合所部分抵銷。總結首3季，毛利率按年升0.4個百分點至51.4%，惟收入共約51.04億美元，仍跌8.25%，以公司內生增長計，亦少6.1%。

百威亞太第3季總銷量按年跌10.92%，內生增長計更插11.4%。集團提到，上季中國地區特別是餐飲渠道的人流及消費減緩，影響當地銷量減14.2%。因基數較高，加上受集團業務布局上着重的餐飲渠道表現疲弱而導致的渠道不利組合影響，內地收入降16.1%，使每百升收入降2.1%。

嘉士伯指內地銷量遜 同業嘉士伯（Carlsberg）內地銷情亦差強人意，行政總裁Jacob Aarup-Andersen稱，第三季受充滿挑戰的消費環境及天氣影響。儘管如此，該企在大多數領域實現銷售和收入增長，惟直指中國的銷售量較低。當上季內地市場整體銷量估跌7%，而該企僅跌6%，「輸少當贏」下，上季以至今年迄今仍能搶佔市場份額。