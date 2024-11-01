華製造業復擴張 半年首見

新出口訂單8個月低 仍憂需求關稅升級 內地一籃子增量政策推動製造業活動重新擴張，10月份官方製造業採購經理指數（PMI）錄50.1，暌違半年重回50以上的擴張區間，但當中的新出口訂單分項指標跌勢未改，暴露外貿風險正在加大。國際資金更提早疏散至其他地方暫避，環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，9月人民幣在全球支付份額僅錄3.61%，按月急降1.08個百分點，結束連續10個月企穩全球第4大支付貨幣的地位。

國家統計局公布，10月製造業PMI創半年高位，非製造業PMI亦轉升0.2個百分點至50.2，帶動綜合PMI產出指數達50.8，再升0.4個百分點，創5個月新高，顯示內地企業生產經營活動整體擴張步伐加快，被視為政府重振經濟的初步復甦迹象。

內企擬降出口價減風險 不過，荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林指，即使製造業PMI的生產分項指數觸及52的半年高位，新訂單指數也不再陷入收縮區間，僅顯示內地採購形勢可能正逐步改善，但從業人員、採購量等分類指數仍處於收縮水平，較9月只略升。值得留意，10月新出口訂單更再降至47.3的8個月新低，似反映外需疲弱難以扭轉。

他續指，新推的刺激經濟大計可否支撐內需復甦、抵銷外需疲弱尚待觀察，如果下周特朗普獲勝，隨後對華關稅升級，情況可能更為不利。

瑞銀上季進行的中國首席財務官（CFO）調查顯示，超過90%受訪者預計，如果特朗普當選總統，美國明年將徵收額外關稅，惟大多數人預計關稅漲幅低於60%。該行首席中國經濟學家汪濤留意到，受訪企業對關稅上漲的首要反應是大力拓展其他市場、降低出口價格、轉移供應鏈往海外。更有90%製造業出口商認為，其出口相關業務將因而下降，遠高於先前的78%比例。

中企擔憂出口前景，國際資本避險情緒亦升溫。從SWIFT較以往遲出爐的月度報告可見，9月人民幣整體支付金額較8月大跌23.55%，明顯多於所有貨幣支付金額的0.67%跌幅。

人幣全球支付降至排第5 事實上，人民幣國際支付份額已連跌兩個月，排名更降至第5位。按價值計算，人民幣在全球貿易金融業務中的份額亦由8月的5.95%，降至5.66%，排名隨之下跌一名至第3位，意味人民幣同月失守全球第4大支付貨幣、全球第二大貿易融資貨幣的地位。

人民幣在岸價昨午4時30分收報7.116兌每美元，兩連升，惟10月累跌1.41%，結束連續3個月升勢。中間價報7.125，按日升140點子，全月仍貶1.65%。

人民銀行向貨幣市場緩解流動壓力的步伐則如期推進，10月一方面再淨買入債券2,000億元（人民幣‧下同），一方面以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5,000億元「買斷式逆回購」，為新招周一啟用後首次實施。專家指，農曆新年前現金、交稅等需求較大，「買斷式逆回購」操作期限為半年，可完整覆蓋農曆新年對流動性的影響。昨日人行亦在公開市場開展3,276億元的7天期逆回購操作，單日淨回籠4,713億元。

內地官方製造業PMI 人民幣全球支付佔比